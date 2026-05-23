Пожар в НИИ благородных и редких металлов в Иркутске полностью потушен

Москва23 мая Вести.Пожарные полностью ликвидировали возгорание в НИИ благородных и редких металлов и алмазов на Бульваре Гагарина в Иркутске. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел утром 23 мая в одном из кабинетов на четвертом этаже. К моменту приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. В 13.04 (08.04 мск) открытое горение ликвидировали на площади 700 квадратных метров.

Пожар на бульваре Гагарина ликвидирован... Погибших и пострадавших нет говорится в сообщении

К тушению пожара привлекались 55 человек и 18 единиц техники.