В результате пожара в жилом доме Иркутска погиб пожилой мужчина МЧС: пожилой мужчина погиб в горящей квартире Иркутска

Москва25 апр Вести.Один человек погиб в результате пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Трилиссера в Иркутске, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

В тушении пламени принимали участие 26 пожарных и 7 единиц спецтехники.

Газодымозащитники из помещения вынесли мужчину 1949 года рождения без признаков жизни. До приезда врачей скорой помощи ему проводили реанимационные действия. Врачи констатировали смерть отмечается в сообщении

По данным ведомства, самостоятельно из задымленного подъезда эвакуировались десять человек, пожарные спасли четверых.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.