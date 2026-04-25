Москва25 апрВести.Один человек погиб в результате пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Трилиссера в Иркутске, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
В тушении пламени принимали участие 26 пожарных и 7 единиц спецтехники.
Газодымозащитники из помещения вынесли мужчину 1949 года рождения без признаков жизни. До приезда врачей скорой помощи ему проводили реанимационные действия. Врачи констатировали смертьотмечается в сообщении
По данным ведомства, самостоятельно из задымленного подъезда эвакуировались десять человек, пожарные спасли четверых.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.