Мужчина заснул с сигаретой и сгорел в доме в Иркутской области

Мужчина погиб при пожаре в Иркутской области Мужчина заснул с сигаретой и сгорел в доме в Иркутской области

Москва6 мая Вести.Мужчина 65 лет погиб в результате пожара, вызванного непотушенной сигаретой. Окурок упал на матрас, из-за тления которого начался пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел накануне днем в селе Тагануй. К частному бревенчатому дому на улице Школьной прибыли пятеро пожарных и две единицы техники.

В ходе тушения пожара внутри дома был обнаружен 65-летний погибший… Дознаватели МЧС России установили, что причиной произошедшего стала непотушенная сигарета отметили в пресс-службе

Открытое горение было ликвидировано на 48 кв. м.