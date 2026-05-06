Москва6 маяВести.Мужчина 65 лет погиб в результате пожара, вызванного непотушенной сигаретой. Окурок упал на матрас, из-за тления которого начался пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел накануне днем в селе Тагануй. К частному бревенчатому дому на улице Школьной прибыли пятеро пожарных и две единицы техники.
В ходе тушения пожара внутри дома был обнаружен 65-летний погибший… Дознаватели МЧС России установили, что причиной произошедшего стала непотушенная сигаретаотметили в пресс-службе
Открытое горение было ликвидировано на 48 кв. м.