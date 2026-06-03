Пожарные во время тушения дома в СНТ в Иркутской области обнаружили тело мужчины

В СНТ Иркутской области в пожаре погиб 65-летний мужчина Пожарные во время тушения дома в СНТ в Иркутской области обнаружили тело мужчины

Москва3 июн Вести.В садовом доме в СНТ "Василек" города Ангарска произошел пожар, в нем погиб мужчина, сообщается в MAX-канале МЧС Иркутской области.

Информация о горении одноэтажного садового дома на 1-й улице поступила от бдительных соседей. На момент прибытия пожарных горел дом внутри, полностью обрушилась кровля и частично перекрытия, огонь охватил крышу бани. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения. Открытое горение удалось ликвидировать в течение 20 минут. В тушении огня участвовали 14 пожарных и четыре единицы спецтехники.

Во время проливки и разбора конструкций в доме на полу был обнаружен погибший, мужчина 65 лет отмечается в сообщении

В результате пожара сгорел садовый дом, баня получила повреждения, на соседнем участке огонь повредил стену дома. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.