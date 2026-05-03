Житель Иркутской области поджег траву и погиб, не справившись с ее тушением

Мужчина погиб при тушении ландшафтного пожара в Иркутской области Житель Иркутской области поджег траву и погиб, не справившись с ее тушением

Москва3 мая Вести.В городе Черемхово мужчина поджег траву и погиб при попытке ее потушить, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Сообщение о ландшафтном пожаре в районе улицы Зерновой поступило вечером 2 мая.

По прибытию к месту вызова на пожаре был обнаружен 31-летний погибший… По словам очевидцев, мужчина поджег сухую траву. Когда пламя стало распространяться, он, сняв с себя одежду, начал его тушить. Через некоторое время он упал и больше не вставал отметили в пресс-службе

Открытое горение было ликвидировано в течение 16 минут силами четырех человек и одной единицы техники на площади 200 кв. м.