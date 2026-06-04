Сотрудники МЧС нашли тело мужчины при тушении пожара в дачном доме в Бурятии

Мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Бурятии Сотрудники МЧС нашли тело мужчины при тушении пожара в дачном доме в Бурятии

Москва4 июн Вести.Мужчина погиб при пожаре в дачном доме в СНТ "Восход" Заиграевского района, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании поступило в ночь на 4 июня. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 56 кв. м.

Открытое горение было ликвидировано в течение получаса. В ходе тушения при входе в дом было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения без признаков жизни отметили в пресс-службе

Пожар был потушен силами 17 человек и четырех единиц техники. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.