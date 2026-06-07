Москва7 июнВести.Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в микрорайоне Затон Барнаула, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.
Помимо дома, горели также надворные постройки, общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Предварительная причина случившегося – нарушение правил монтажа электрического оборудованияотметили в пресс-службе
Возгорание было ликвидировано силами 34 человек и восьми единиц техники, в том числе двух звеньев газодымозащитной службы.