Москва3 маяВести.В Хабаровском каре специалисты устанавливают причины пожара в поселке Горин Солнечного района Хабаровского края, где погиб мужчина, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.
Пламя охватило двухквартирный деревянный дом на улице Клубной. Из-за позднего обнаружения возгорания огонь распространился по всей площади, частично обрушилась кровля.
Одна половина дома использовалась как дача, во второй жил 44-летний мужчина. Его нашли погибшимотмечается в сообщении
Специалисты устанавливают причины возгорания, одна из возможных – неосторожное обращение с огнем при курении.