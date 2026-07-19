В Ярославской области загорелся частный деревянный дом, погиб мужчина Житель Ярославской области погиб при возгорании деревянного дома

Москва19 июл Вести.В деревне Левайцево Ярославской области произошел пожар в частном деревянном доме. В результате возгорания погиб местный житель, сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия случилась вечером 18 июля.

В вечернее время в деревне Левайцево произошло возгорание деревянного частного дома. Погиб 70-летний мужчина написано в сообщении следственного комитета

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Одной из вероятных причин возникновения огня называется неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с огнем.