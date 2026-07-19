Москва19 июлВести.В деревне Левайцево Ярославской области произошел пожар в частном деревянном доме. В результате возгорания погиб местный житель, сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия случилась вечером 18 июля.
В вечернее время в деревне Левайцево произошло возгорание деревянного частного дома. Погиб 70-летний мужчинанаписано в сообщении следственного комитета
В настоящее время проводится доследственная проверка.
Одной из вероятных причин возникновения огня называется неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с огнем.