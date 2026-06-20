Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в доме под Омском, идет проверка

В Омской области проводится проверка после смерти мужчины во время пожара Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в доме под Омском, идет проверка

Москва20 июн Вести.Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в частном доме в Омской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Огонь вспыхнул вечером 19 июня в частном доме по улице 60 лет ВЛКСМ в городе Калачинске Омской области.

Во время пожара погиб мужчина. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована доследственная проверка. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению обстоятельств.