Москва20 июнВести.Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в частном доме в Омской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Огонь вспыхнул вечером 19 июня в частном доме по улице 60 лет ВЛКСМ в городе Калачинске Омской области.
Во время пожара погиб мужчина. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнемговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована доследственная проверка. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению обстоятельств.