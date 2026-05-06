МЧС: мужчина погиб после пожара в жилом доме в Калининградской области

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Калининградской области МЧС: мужчина погиб после пожара в жилом доме в Калининградской области

Москва6 мая Вести.В Озерском муниципальном округе Калининградской области загорелась комната в одноэтажном жилом доме, в пожаре погиб мужчина, сообщается в MAX-канале региональном упралвении МЧС.

В поселке Новостроево на улице Центральной загорелась комната в одноэтажном жилом доме. Пожар локализован. В его тушении принимали участие 10 сотрудников и два спецавтомобиля МЧС России.

Из дома был эвакуирован пострадавший мужчина и передан медикам. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины отмечается в сообщении

Причину пожара установят сотрудники органов дознания.