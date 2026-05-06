Москва6 маяВести.В Озерском муниципальном округе Калининградской области загорелась комната в одноэтажном жилом доме, в пожаре погиб мужчина, сообщается в MAX-канале региональном упралвении МЧС.
В поселке Новостроево на улице Центральной загорелась комната в одноэтажном жилом доме. Пожар локализован. В его тушении принимали участие 10 сотрудников и два спецавтомобиля МЧС России.
Из дома был эвакуирован пострадавший мужчина и передан медикам. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчиныотмечается в сообщении
Причину пожара установят сотрудники органов дознания.