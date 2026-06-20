Мужчина погиб при пожаре в частном доме под Кировом, организована проверка

Мужчина погиб при пожаре в частном доме под Кировом Мужчина погиб при пожаре в частном доме под Кировом, организована проверка

Москва20 июн Вести.В Кировской области мужчина погиб при пожаре в частном доме, вспыхнувшем, предположительно, из-за неосторожности при курении. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, ночью 20 июня в одном из домов на улице Дорожной в пгт Ленинское произошел пожар. При тушении огня спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины.

Причиной пожара могло стать (неосторожное. — Ред.) обращение с огнем при курении… По данному факту … проводится доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.