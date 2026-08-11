Мужчина погиб при пожаре в доме в Костромской области, организована проверка

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Костромской области Мужчина погиб при пожаре в доме в Костромской области, организована проверка

Москва11 авг Вести.Мужчина погиб при пожаре в жилом деревянном доме в Костромской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла ночью 11 августа в городе Шарье. В результате пожара в одной из квартир жилого дома погиб мужчина 1972 г. р.

Его тело обнаружено после разбора завалов на месте происшествия. По данному факту … проводится доследственная проверка. … По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливается точная причина пожара и причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.