Москва11 авгВести.Мужчина погиб при пожаре в жилом деревянном доме в Костромской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла ночью 11 августа в городе Шарье. В результате пожара в одной из квартир жилого дома погиб мужчина 1972 г. р.
Его тело обнаружено после разбора завалов на месте происшествия. По данному факту … проводится доследственная проверка. … По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнемговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливается точная причина пожара и причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.