В Костромской области после гибели пенсионерки в пожаре идет проверка

В Костромской области при пожаре в квартире погибла женщина В Костромской области после гибели пенсионерки в пожаре идет проверка

Москва21 июн Вести.В Волгореченске Костромской области во время пожара в квартире жилого дома погибла пожилая женщина – следователи проверяют обстоятельства случившегося. Об этом сообщает СУ СК России по Костромской области.

Следователи СК РФ по Костромской области проводят проверку после пожара в квартире многоквартирного жилого дома на улице Советской в городе Волгореченске. По предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь Костромского МСО, во взаимодействии с сотрудниками МЧС проводится комплекс проверочных действий говорится в сообщении

В рамках проверки будут проведены экспертизы, в том числе судебно-медицинская для определения причины смерти погибшей и пожарно-техническая для установления точной причины пожара.