Москва10 апрВести.В Новгородской области организована проверка после гибели 93-летней женщины на пожаре в квартире. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Правоохранителям поступила информация о том, что после ликвидации пожара в квартире одного из домов в поселке Хвойная обнаружено тело пенсионерки 1933 г.р.
По предварительным данным, гибель женщины могла наступить в результате отравления продуктами горения, вызванного задымлением печного оборудования… Проводится доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Устанавливаются все обстоятельства.