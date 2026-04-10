В Новгородской области идет проверка после гибели 93-летней женщины на пожаре

В Новгородской области 93-летняя женщина погибла при пожаре в квартире

Москва10 апр Вести.В Новгородской области организована проверка после гибели 93-летней женщины на пожаре в квартире. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Правоохранителям поступила информация о том, что после ликвидации пожара в квартире одного из домов в поселке Хвойная обнаружено тело пенсионерки 1933 г.р.

По предварительным данным, гибель женщины могла наступить в результате отравления продуктами горения, вызванного задымлением печного оборудования… Проводится доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Устанавливаются все обстоятельства.