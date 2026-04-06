Мужчина погиб на пожаре в Новгородской области, СК начал проверку

Москва6 апр Вести.В Новгородской области после тушения пожара в квартире дома нашли тело мужчины. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 5 апреля, в воскресенье, в деревне Бакочино Старорусского округа.

После ликвидации возгорания в квартире… обнаружено тело местного жителя 1986 года рождения… Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что, предварительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем, криминальный характер случившегося не усматривается.

Следственные органы устанавливают детали и все обстоятельства ЧП.