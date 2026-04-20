Москва20 апр Вести.В Псковской области в сгоревшей квартире нашли тело пожилого мужчины. Следственные органы начали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в жилом доме в поселке Белорусский.

Поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир... тела пожилого мужчины со следами воздействия высоких температур. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего