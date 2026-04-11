По факту смерти мужчины во время пожара в Пензе проводится проверка

Москва11 апр Вести.Во время пожара в квартире одного из домов Пензы погиб мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Пензенской области в своем канале в MAX.

ЧП произошло вечером 10 апреля на улице Островского. Тело 66-летнего погибшего было обнаружено после ликвидации возгорания.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и причины произошедшего пожара указывается в сообщении

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.