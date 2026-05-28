Москва28 маяВести.Удар по военным объектам в Киеве может произойти в любой момент. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил во время пресс-подхода.
Это может произойти в любой момент, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорилисказал Шойгу
Глава Совбеза отметил, что в данном случае Россия предупредила своего противника, показала, какой силы может быть этот ответный удар, а те, кто говорят, что у России больше ничего не осталось, "глубоко заблуждаются".