Шойгу: удар по военным объектам в Киеве может произойти в любой момент

Москва28 мая Вести.Удар по военным объектам в Киеве может произойти в любой момент. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил во время пресс-подхода.

Это может произойти в любой момент, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили сказал Шойгу

Глава Совбеза отметил, что в данном случае Россия предупредила своего противника, показала, какой силы может быть этот ответный удар, а те, кто говорят, что у России больше ничего не осталось, "глубоко заблуждаются".