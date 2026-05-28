Москва28 маяВести.В Москве сделали со своей стороны все, чтобы не допустить украинского конфликта. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил во время пресс-подхода.
Как отметил Шойгу, первопричины конфликта долго пытались не замечать. В связи с этим он напомнил о событиях на Майдане, в Крыму, документе, подписанном президентом Виктором Януковичем, минских и стамбульских договоренностях.
Мы со своей стороны сделали все для того, чтобы этого (украинского конфликта - ред.) не былосказал Шойгу
Он отметил, что на Западе соглашения по Украине никто не собирался выполнять.