Шойгу: Москва сделала все, чтобы не допустить конфликта с Киевом

Москва28 мая Вести.В Москве сделали со своей стороны все, чтобы не допустить украинского конфликта. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил во время пресс-подхода.

Как отметил Шойгу, первопричины конфликта долго пытались не замечать. В связи с этим он напомнил о событиях на Майдане, в Крыму, документе, подписанном президентом Виктором Януковичем, минских и стамбульских договоренностях.

Мы со своей стороны сделали все для того, чтобы этого (украинского конфликта - ред.) не было сказал Шойгу

Он отметил, что на Западе соглашения по Украине никто не собирался выполнять.