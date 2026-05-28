Москва28 мая Вести.Правда о происходящем в Донбассе, которую на Западе долго не хотели замечать, стала причиной начала СВО и последующих ответных действий Москвы. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе I Международного форума по безопасности под эгидой СБ РФ.

Правда о Донбассе была давно, ее долго не замечали, пытались не замечать с самого начала фактически. Но это то, что называется первопричиной начала не только специальной военной операции, но и всех остальных действий сказал он

Шойгу также отметил, что Россия со своей стороны сделала все, чтобы предотвратить украинский конфликт.