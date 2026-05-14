Шойгу: Украина должна вернуть свой внеблоковый статус и безъядерные основы Шойгу призвал Украину вернуться к внеблоковому статусу и безъядерным основам

Москва14 мая Вести.Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей Совбезов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Он подчеркнул, что российская позиция по Украине не претерпела изменений, а устойчивый мир возможен только при устранении всех первопричин конфликта.

Секретарь Совбеза РФ уточнил, что речь идет о возврате к основам, зафиксированным в декларации о госсуверенитете Украины от 1990 года. В ней прописано, что страна в будущем станет "постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия".

Шойгу также отметил, что Киев раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться, а страны Евросоюза и НАТО намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса выделять Украине по 0,25% своего ВВП для того, чтобы выплаты на Украину стали стабильными и предсказуемыми.