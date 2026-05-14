Генсек НАТО предложил каждой стране выделять Украине по 0,25% ВВП

Москва14 мая Вести.Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса выделять Украине по 0,25% своего Валового внутреннего продукта (ВВП). Основная цель генсека - добиться, чтобы выплаты на Украину стали стабильными и предсказуемыми, пишет издание Politico.

Рютте поднял этот вопрос на закрытой встрече послов альянса в конце прошлого месяца. Это предложение частично стало реакцией на недовольство некоторых стран тем, что они делают для Украины гораздо больше других.

Politico подсчитало, что если союзники согласятся на эту инициативу, ежегодный объем помощи Украине фактически утроится — до 143 миллиардов долларов, исходя из совокупного ВВП стран НАТО.

Однако такая щедрость Рютте уже вызвала скепсис у некоторых союзников, включая Францию и Великобританию.