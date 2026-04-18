Генсек НАТО Рютте заявил, что не предвидит выхода США из альянса

Москва18 апр Вести.Генсек НАТО Марк Рютте считает спекуляции о возможном выходе США из военного блока необоснованными. В интервью газете Welt am Sonntag он заявил, что не верит в такое развитие событий.

Однако вместе с тем Рютте указал на необходимость "более сильной Европы в составе более сильной НАТО".

Генсек Североатлантического альянса заметил, что американский президент Дональд Трамп "явно разочарован" некоторыми членами блока. Рютте подчеркнул, что во время встречи с Трампом на прошлой неделе ему удалось обсудить преимущества, которые военный блок дает Штатам.

Говоря об улучшении обороноспособности стран Европы, Рютте призвал укреплять военную промышленность.

Я уверен, что НАТО в целом и каждый союзник в отдельности будут действовать так, чтобы устранить барьеры и раскрыть потенциал оборонных предприятий по обе стороны Атлантики заявил Рютте

Ранее Рютте признавал, что ряд стран-членов НАТО провалили испытание США, отказавшись помогать в конфликте с Ираном. После этого Трамп говорил, что Вашингтон собирается подвергнуть курс страны в рамках НАТО серьезному пересмотру. Американский лидер также отмечал "нулевую" поддержку со стороны союзников по альянсу в операции Штатов и Израиля против Ирана. Из-за этого, по словам Трампа, целесообразность ежегодных расходов Вашингтона на членство в НАТО ставится под сомнение.