Москва10 апр Вести.Генсек НАТО Марк Рютте заявляет, что мир стал безопаснее благодаря президенту США Дональду Трампу, но при этом обсуждает с ним выход его страны из альянса. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По мнению политика, США все же не выйдут из НАТО, но будут продавать безопасность европейцам.

Знаете, я всерьез переживаю за Дональда Трампа…Я вообще, я всякое лизоблюдство видел. Но то, что он [генсек НАТО] уже вытворяет, это за гранью какой-то. У него спрашивают на канале CNN: как вы считаете, мир стал безопаснее после войны? Он говорит: абсолютно безопаснее, это только благодаря лидерству Дональда Трампа. И это происходит в тот момент, когда Дональд Трамп с генсеком НАТО обсуждают вопрос выхода США из этого альянса. Это просто парадокс какой-то. Все спорят, Трамп выйдет или Трамп не выйдет. Как по мне, Трамп это про деньги, мы все уже поняли. Я думаю, Трамп хочет во второй раз, он и в десятый раз будет продавать европейцам безопасность. Но не просто дорого, а очень дорого отметил Килинкаров

Экс-депутат Рады также провел параллель с высказываниями Трампа о том, что он по желанию стран Персидского залива может остановить конфликт на Ближнем Востоке, но им это обойдется в 1,5 триллиона (долларов – прим.ред,), но также может и продолжить, тогда стоимость возрастет до 2,5 триллионов.

Это о чем? Это про деньги. И Трамп про деньги. Но, когда мы говорим о НАТО, конечно, это инструмент давления на Европу. Прежде всего...Нам кажется, что в Европе все будет линейно, что это они сами будут осуществлять свою оборону. Я убежден, что так не будет пояснил Килинкаров

По мнению политика, американцы не выйдут из НАТО и сохранят полный контроль над процессами перевооружения европейских стран, а также предпримут все возможные меры, чтобы средства, которые Трамп требует от Европы, поступали в американскую казну.

Ранее военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок сообщил, что выход США из НАТО для Европы обернется катастрофой. Эксперт указал, что более 90% всей военной мощи НАТО составляют именно боевые возможности США.