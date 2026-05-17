Москва17 мая Вести.Угрозы США выйти из Североатлантического альянса рассчитаны на то, чтобы, наоборот, усилить влияние Штатов на Европу. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Я убежден в том, что вот эти все угрозы США выйти из НАТО не направлены на то, чтобы ослабить свое влияние на Европу. Они как раз направлены на то, чтобы усилить свое влияние на Европу. Это надо просто знать [президента США] Дональда Трампа. Он не просто хочет, условно говоря, наказать европейцев. Он хочет создать такой уровень угроз для Европы, чтобы вынудить всю европейскую политическую элиту приползти к нему на коленях и сказать: "Дональд Трамп, отец родной, спаси, злая Россия, они сегодня-завтра атакуют" сказал Килинкаров

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действия некоторых союзников США по НАТО ставят под вопрос смысл существования альянса. Главное преимущество НАТО для США – возможность использовать базы в Европе, однако некоторые союзники отказались предоставить США доступ к этим базам во время конфликта с Ираном, отметил Рубио.