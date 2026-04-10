Москва10 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп использует возможное урегулирование конфликта на Украине как инструмент давления на Европу. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, если конфликт остановится, то Европа окажется в ужасе перед российской армией и Трамп сможет требовать от европейцев больше денег.

Вообще Америка заинтересована в том, чтобы остановить конфликт на Украине или все-таки это имитация процесса?… Если Трамп в самое ближайшее время решит вопрос Украины, это станет очередным инструментом давления на ту же самую Европу. Если останавливается украинский конфликт, то Европа в ужасе…Мы останавливаем конфликт на Украине, это значит российская армия высвобождается, и она пойдет куда? На Европу? В это время Трамп с ними будет вести переговоры и будет гнуть эту самую Европу, чтобы они платили еще больше денег Соединенным Штатам Америки. Я думаю, идея Трампа заключается именно в этом отметил Килинкаров

Ранее сообщалось, что Европа готовится к возможному расколу НАТО на фоне давления Трампа. По информации СМИ, европейские лидеры и министры обороны все чаще обсуждают сценарий, при котором США могут выйти из альянса, и ищут альтернативные механизмы обеспечения безопасности.