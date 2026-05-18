США опасаются, что Европа отодвинет их от украинского конфликта, заявил эксперт Глава ФНЭБ Симонов: Трамп боится, что Европа уберет США от украинского конфликта

Москва18 мая Вести.Президент США Дональд Трамп опасается, что европейцы отодвинут Соединенные Штаты от участия в украинском конфликте, поэтому Вашингтон провоцирует различные расследования в отношении руководства в Киеве. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

В качестве примера эксперт привел новый коррупционный скандал с экс-руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Пока к [Владимиру] Зеленскому официально претензий нет, но мы знаем, что фамилия постоянно фигурирует там под различными тайными псевдонимами, и все это будет обрастать новыми подробностями, если таково будет желание Соединенных Штатов… Я думаю, что Трамп очень боится, что европейцы просто уберут Соединенные Штаты из этой истории, и тогда инвестиции американские, как Трамп считает, они будут потеряны. То есть сейчас в логике Трампа Соединенные Штаты вложили огромную сумму денег в украинскую историю и претендуют на свою долю объяснил Симонов

Ранее политолог Спиридон Килинкаров заявил ИС "Вести", что текущая американская администрация не предпринимает никаких реальных попыток, чтобы остановить конфликт на Украине.