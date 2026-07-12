Москва12 июл Вести.Президента США Дональда Трампа пугает реакция общественности, если он прекратит поддержку Украины.

Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

По мнению директора, позиция главы Белого дома остается неизменной.

Он хотел бы завершения войны, не особо вникает в детали и не готов идти на серьезные уступки ради прекращения конфликта. Он не хочет бросать Украину. Он не собирается умывать руки, прекращать поддержку или принуждать Украину к уступкам. Во многом это объясняется политическими причинами. Полагаю, его пугает то, как подобные шаги будут выглядеть в глазах общественности. Поэтому поддержка со стороны США сохранится. Но в администрации Трампа нет реального стремления наращивать помощь Украине способами, которые легли бы тяжким бременем на Американский оборонно-промышленный комплекс или увеличили бы расходы США