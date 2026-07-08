СМИ указали на отсутствие конкретных обещаний Трампа по поддержке Киева Bloomberg: Трамп дал Украине лишь общие обещания поддержки

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе закрытого заседания лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре не дал конкретных обещаний по дальнейшей поддержке Украины. На это указало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников агентства, в ходе своей речи Трамп в основном жаловался на то, что европейские союзники не поддержали США в конфликте с Ираном.

Европейские чиновники хотели переключить внимание Трампа на Украину, но получили лишь общее обещание поддержки говорится в публикации

При этом уточняется, что глава Белого дома заявил о готовности Вашингтона продолжать продавать оружие странам Евросоюза (ЕС), которое они впоследствии смогут передать киевскому режиму.

Ранее стало известно, что в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре нет упоминания возможности принятия Украины в альянс.