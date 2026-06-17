Politico: Трамп поддержит Украину в обмен на помощь Европы с Ираном

Трамп заключил "сделку" с Европой по Ирану и Украине, пишут СМИ Politico: Трамп поддержит Украину в обмен на помощь Европы с Ираном

Москва17 июн Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп заключил "сделку" с лидерами Европы о помощи с Ираном в обмен на поддержку Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

По словам собеседников издания, неофициальное соглашение американский лидер заключил на саммите G7 во Франции. В материале говорится, что лидеры "Большой семерки" были готовы к конфликту с президентом США по поводу ситуаций на Ближнем Востоке и Украине, однако разговор с главой Белого дома сложился иным образом.

По словам двух высокопоставленных дипломатов, следивших за обменом мнениями между лидерами, Трамп призвал своих коллег из G7 выразить поддержку его иранской ядерной сделке и предложить помощь в разминировании Ормузского пролива до прибытия вице-президента Джей Ди Вэнса в Женеву для завершения соглашения о прекращении огня с Тегераном пишут авторы текста

Журналисты утверждают, что "за закрытыми дверями" Трамп стремился заручиться как словесной, так и материальной поддержкой ядерной сделки с Ираном.

Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Есть очень серьезные ожидания, что он (Трамп – Прим. ред.) останется на стороне Украины. Именно это он и сказал лидерам приводит Politico слова дипломата

По данным издания, в ответ лидеры стран G7 дали понять, что готовы пойти навстречу "при определенных условиях".

Ранее стало известно, что страны "Большой семерки" стремятся оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы страна смогла пережить предстоящую зиму.