Москва18 июн Вести.Саммит "Большой семерки" (G7) во Франции, проходивший с 15 пор 17 июня, был срежиссирован от начала и до конца как по нотам, а европейцы на нем сыграли прекрасно. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, европейцы дождались, когда президент США Дональд Трамп объявит о подписании меморандума с Ираном, после чего переключили его внимание на Украину и продолжение антироссийского курса. Кроме того, главе Белого дома продемонстрировали возможности ЕС перетягивать на свою сторону страны глобального Юга.

Европейцы свою игру сыграли прекрасно, на мой взгляд. Вот, конечно, никого там Трамп не выстроил вообще. То, что ему немножечко польстили, он один раз пошутил, что он здесь босс, и все над этим поржали, еще не значит, что как бы он там был босс. Откройте любую прессу европейскую, все, так сказать, наперебой просто говорят, что США эту войну проиграли. Они на самом деле привыкли все время Дональду Трампу на это потакать…Теперь смотрите, довольно любопытно выстроена была европейцами вся эта штука. Они, конечно, ждали, когда сейчас Трамп скажет: все-все-все, мы там меморандум о взаимопонимании с Ираном. Весь саммит был срежиссирован от начала до конца, как по нотам…я думаю, что текст был заготовлен заранее. Так вы закончили с Ираном, вы гений, просто чистый. Так, все, теперь бомбим Россию против Украины. Вот за Украину против России. И это, собственно, легло в текст итогового заявления лидеров ЕС. Трамп под этим делом вполне себе подписался пояснил Дробницкий

Политолог отметил, что на саммит с радостью приехали лидеры других стран и таким образом Европа показала Трампу, что умеет забирать игроков у БРИКС.

Второе – они пригласили туда Индию, Египет, Бразилию, еще Кению и другие некоторые страны. Надо сказать, Индия и Бразилия с радостью туда приехали. Знаете, как бы очевидно, что европейцы показывают Трампу. Вот ты не умеешь, а мы умеем, так сказать, забирать у БРИКСА игроков Глобального Юга. Это, кстати, тоже вызов. Его надо рассматривать серьезно… Они вообще объявили этот формат G7+. Пока Трамп говорил о прошлом, жалко, что Россию когда-то выгнали G8, [президент Франции Эммануэль] Макрон, Макронишка, как мы его здесь называем, Микрон придумал эту комбинацию… Это вызов… Все, что они сейчас делают, они делают пост-Трамп. У них уже появился этот термин, они в этом разговоре работают. Так что это приглашение, это очень важно, не говоря уж о том, лизоблюды-то они лизоблюды, но личный конфликт Трампа с нынешними властями Бразилии, когда они [президента] Лулу ставят рядышком с Трампом, знай свое место, Дональд, как проигравший… Трамп, конечно, выглядит плохо. Вот хуже стал выглядеть буквально за последние два месяца рассказал Дробницкий

Что касается иранского меморандума, политолог назвал ситуацию хаотичной. Никто не говорит, в чем состоит соглашение, стороны лишь заявляют о победе каждая для себя, так как они не смогли прийти к реальному соглашению и решили отпустить ситуацию, объявив о каком-то документе. Иран серьезно пострадал в этом конфликте, но и авторитет США пострадал.

Давайте разберемся, что произошло-то, как так можно объявить с обеих сторон, что это не просто победа, а что соглашение подписано, то, что каждый за себя объявляет себе победу, это ладно, это мы видели с XVI века в войны. Как можно сказать, что документ подписан, никто не говорит, в чем он состоит. Понимаете, вот такая вот вещь. Вопрос, а что происходит-то, как такой бардак вообще может быть? Это вот как бы есть такой хаос, который в результате этого, так сказать, всего дела и возник. Конечно, очень сильно пострадал от этого конфликта Иран, но и США, конечно, по своей территории не получили, но в плане имиджа своего и, так сказать, всего прочего, и, так сказать, присутствие в регионе, авторитет, они, конечно, по щам получили очень серьезно…Просто обе стороны такие, знаете, давайте скажем, что мы договорились и попробуем как-нибудь вот так вот отползти от этой ситуации. Это единственное, о чем они могли договориться и больше ничего в этом соглашении нет рассказал Дробницкий

Политолог подчеркнул, что даже если соглашение обсуждалось, это всегда можно объявить фейк-ньюс как с одной стороны, так и с другой. Но обрадовались этому те же самые евроатлантисты.

Ранее во Франции назвали саммит "Большой семерки" съездом лузеров. Журналист Винсент Эрвуэ аргументировал это тем, что практически все его европейские участники переживают сильный политический кризис.