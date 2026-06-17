Политолог назвал главную задачу европейцев на саммите G7 во Франции Европа на саммите G7 пыталась убедить США занять более жесткую позицию к РФ

Москва17 июн Вести.Лидеры европейских стран "Большой семерки" на саммите во Франции попытались убедить президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России. Об этом директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил в интервью ИС "Вести".

Украинские удары по критически важной инфраструктуре России, в том числе с использованием европейского вооружения, используются в качестве военно-политического фона, чтобы убедить американцев в том, что Украина может успешно действовать на поле боя, подчеркнул политолог.

Франция, Великобритания при поддержке Германии постарались сделать все для того, чтобы повлиять на позицию Соединенных Штатов соответствующим образом. Повлиять так, чтобы Дональд Трамп занял более жесткую позицию по отношению к России, оказался в большей степени убежден в той мифологеме, которую сейчас пытаются европейские средства массовой информации, европейские политики, эксперты распространять о том, что Украина имеет шансы, если не на военную победу над Россией, то на некие успехи на поле боя, которые позволят добиться более крепких позиций в переговорах объяснил Войтоловский

Страны "Большой семерки" намерены усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита лидеров государств "Большой семерки" во французском Эвиан-ле-Бен. Кроме того, страны G7 наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны также намерены передавать Киеву больше дальнобойных систем.