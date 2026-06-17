Москва17 июн Вести.Страны "Большой семерки" намерены усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор.

Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита лидеров государств группы G7 во французском Эвиан-ле-Бен.

Мы берем на себя обязательство усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для введения дополнительных мер, поскольку президент [США Дональд] Трамп заключил соглашение по открытию Ормузского пролива, которое мы поддерживаем написано на странице саммита G7

Сам Трамп подтвердил журналистам в ходе саммита, что США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти, которые были временно смягчены на фоне войны с Ираном для снижения цен.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Спиридона Килинкарова, лидеры европейских стран на саммит "Большой семерки" во Франции могли попытаться уничтожить "дух Анкориджа" и заставить президента США забыть о договоренностях с РФ, чтобы выиграть время на перевооружение Украины.

В Москве неоднократно отмечали, что Россия справляется с санкционным давлением Запада, а самим западным странам не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.