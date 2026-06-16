США готовятся возобновить санкции против российской нефти Трамп: США вскоре могут вернуть санкции против российской нефти

Москва16 июн Вести.Соединенные Штаты могут в скором времени восстановить санкции против российской нефти, сказал президент США Дональд Трамп на саммите стран "Большой семерки" (G7) во Франции. Запись его общения с журналистами опубликовала пресс-служба Белого дома.

Он не стал уточнять, когда именно это произойдет, пообещав, что это случится "в какой-то момент".

Скоро мы сможем это сделать, потому что сейчас нефть течет. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотим мешать поставкам нефти. Так что скоро мы будем в состоянии это сделать сказал Трамп

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции против России и согласовывает соответствующий законопроект.

Он уточнил, что США хотят как можно скорее аннулировать лицензии на поставки нефти из РФ на мировой рынок. Окончательное решение по этому вопросу примет Министерство финансов США.