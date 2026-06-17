Трамп допустил новые санкции против России в зависимости от цен на нефть

Трамп заявил, что новые санкции против РФ зависят от стоимости нефти Трамп допустил новые санкции против России в зависимости от цен на нефть

Москва17 июн Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает возможность введения дополнительных ограничений в отношении России, однако окончательное решение будет зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке.

Отвечая на вопрос журналистов про новые антироссийские санкции, американский лидер отметил, что сейчас цены на нефть стремительно снижаются – по его данным, баррель стоит около 74–75 долларов.

Мы рассматриваем это. Мы смотрим, насколько сильно падает цена на нефть. Она действительно резко снижается сказал Трамп

Кроме того, добавил президент, США добились соглашения с Ираном, согласно которому Исламская Республика не будет обладать ядерным оружием.

Ранее Трамп уже заявлял, что Вашингтон скоро может восстановить санкции против российской нефти. Он подчеркивал, что ограничения ослабляли, чтобы не мешать поставкам энергоносителей на фоне ближневосточного кризиса.