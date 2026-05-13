В США дали надежду на продление нефтяной лицензии для России Трамп допустил пролонгацию исключения российской нефти из санкций

Москва13 мая Вести.Президент США Дональд Трамп не исключил возможность продления исключений из американских санкций в отношении российской нефти. Его слова передает ТАСС.

Мы будем делать все, что необходимо заявил американский лидер

В публикации указывается, что такое решение может быть принято в целях смягчения глобального энергетического кризиса, спровоцированного текущим конфликтом между США и Израилем с Ираном.

Президент утверждал, что сразу после завершения американо-израильской операции против Ирана произойдет резкое снижение цен на топливо. При этом он предположил, что военные действия продлятся недолго.

По словам Трампа, как только конфликт подойдет к концу, за этим сразу последует обвал цен на нефть. Одновременно с этим фондовый рынок достигнет новых рекордных показателей, подытожил глава Белого дома.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов предупредил о рисках начала масштабной мировой рецессии, спровоцированной совокупным влиянием кризиса в Ормузском проливе и санкционным давлением на РФ.