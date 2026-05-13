Москва13 маяВести.Президент США Дональд Трамп не исключил возможность продления исключений из американских санкций в отношении российской нефти. Его слова передает ТАСС.

Мы будем делать все, что необходимо

заявил американский лидер

В публикации указывается, что такое решение может быть принято в целях смягчения глобального энергетического кризиса, спровоцированного текущим конфликтом между США и Израилем с Ираном.

Президент утверждал, что сразу после завершения американо-израильской операции против Ирана произойдет резкое снижение цен на топливо. При этом он предположил, что военные действия продлятся недолго.

По словам Трампа, как только конфликт подойдет к концу, за этим сразу последует обвал цен на нефть. Одновременно с этим фондовый рынок достигнет новых рекордных показателей, подытожил глава Белого дома.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов предупредил о рисках начала масштабной мировой рецессии, спровоцированной совокупным влиянием кризиса в Ормузском проливе и санкционным давлением на РФ.