Москва13 маяВести.Президент США Дональд Трамп не исключил возможность продления исключений из американских санкций в отношении российской нефти. Его слова передает ТАСС.
Мы будем делать все, что необходимозаявил американский лидер
В публикации указывается, что такое решение может быть принято в целях смягчения глобального энергетического кризиса, спровоцированного текущим конфликтом между США и Израилем с Ираном.
Президент утверждал, что сразу после завершения американо-израильской операции против Ирана произойдет резкое снижение цен на топливо. При этом он предположил, что военные действия продлятся недолго.
По словам Трампа, как только конфликт подойдет к концу, за этим сразу последует обвал цен на нефть. Одновременно с этим фондовый рынок достигнет новых рекордных показателей, подытожил глава Белого дома.
Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов предупредил о рисках начала масштабной мировой рецессии, спровоцированной совокупным влиянием кризиса в Ормузском проливе и санкционным давлением на РФ.