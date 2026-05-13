Силуанов: последствия Ормуза и санкции против России грозят рецессией в мире

Москва13 мая Вести.Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предупредил о рисках начала масштабной мировой рецессии, спровоцированной совокупным влиянием кризиса в Ормузском проливе и санкционным давлением на РФ.

Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

Министр констатировал, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива уже привела к глобальному энергетическому кризису. По его оценке, ограничение судоходства в проливе лишает мировой рынок пятой части потребляемой нефти и значительного объема сжиженного природного газа.

Силуанов подчеркнул, что вслед за топливным коллапсом неизбежно последует подорожание удобрений, стоимость которых уже увеличилась на треть, что в конечном итоге сделает продовольствие менее доступным для населения планеты.

Глава ведомства выделил группы стран, которые несут наибольшие потери: это энергозависимые государства Европы и Азии, а также беднейшие регионы Африки, для которых рост цен на продукты питания является критическим фактором. Говоря о влиянии ситуации на российскую экономику, министр назвал эффект двойственным.

Он признал, что рост цен способствует увеличению экспортной выручки и наполнению бюджета, однако одновременно с этим разрываются цепочки поставок и растет стоимость логистики.

Руководитель Минфина отметил, что Россия всегда выступает за стабильность мировых рынков, а текущие сверхдоходы являются ненадежным источником роста, который может в любой момент смениться падением. Для предотвращения глобального экономического спада руководитель Минфина призвал международное сообщество руководствоваться прагматизмом.

Надо перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию отметил Силуанов

Министр заключил, что в условиях разделения мира на западный и глобальный блоки, Новый банк развития видит свою задачу в поддержке стран Глобального Юга.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал серьезный спад и возможный переход мировой экономики к рецессии в случае продолжения военной операции США и Израиля против Ирана в летний период.