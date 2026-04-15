МВФ: мировой экономике грозит рецессия, если война с Ираном продолжится летом

МВФ предрек рецессию мировой экономике в случае продолжения конфликта в Иране МВФ: мировой экономике грозит рецессия, если война с Ираном продолжится летом

Москва15 апр Вести.Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал серьезный спад и возможный переход мировой экономики к рецессии в случае продолжения военной операции США и Израиля против Ирана в летний период.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе своего выступления на весенней сессии руководящих органов организации и Всемирного банка, пишет ТАСС.

Глава фонда пояснила, что, при реализации негативного сценария, которого международное сообщество стремится избежать, глобальные показатели могут упасть до уровней, означающих начало рецессии для целого ряда государств.

Руководитель МВФ охарактеризовала текущую ситуацию как мощное потрясение для всей планеты, подчеркнув, что из-за блокировки судоходства в Персидском заливе мировой рынок недополучает около 20% от общего объема нефти и газа.

Она добавила, что последствия данного дефицита носят глобальный характер и ощущаются во всех регионах мира.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что нападение США на Иран спровоцирует глобальное отчаяние и нехватку продовольствия по всему миру из-за блокировки Ормузского пролива.