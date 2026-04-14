Еврозону ждут экономические проблемы, даже если война в Иране быстро закончится МВФ предсказал большие экономические проблемы в Еврозоне из-за конфликта в Иране

Москва14 апр Вести.Темпы роста экономики замедлятся в 2026 году, а инфляция резко вырастет, из-за чего европейский центробанк будет вынужден повысить процентные ставки. Такой вариант развития событий наиболее вероятен даже если конфликт в Иране будет быстро завершен, пишет Ruters со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

В ведомстве пояснили, что Европа импортирует большую часть потребляемой энергии, поэтому особенно уязвима к росту цен на энергоресурсы. Так, по прогнозам МВФ, темпы роста экономики упадут с 1,4% до 1,1%, а инфляция вырастет с 2,1% до 2,6%.

По данным МВФ, в ответ на рост инфляции в 2026 году ставка по депозитам ЕЦБ, составляющая 2%, вероятно, вырастет на 50 базисных пунктов говорится в публикации

Отмечается, что прогнозы соответствуют ожиданиям рынка. Однако, подчеркнули в МВФ, не стоит исключать гораздо худшие сценарии, которые могут привести к более серьезным последствиям для экономического роста во всем мире и более высокий уровень инфляции.