МВФ: Евросоюз окажется на грани рецессии из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва17 апр Вести.Европейский союз рискует оказаться на грани рецессии из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

В более тяжелом сценарии, описанном в докладе о перспективах развития мировой экономики... ЕС может оказаться на грани рецессии с уровнем инфляции, приближающимся к 5% сказано в заявлении представителя МВФ

По его словам, ни одна европейская страна не сможет остаться в стороне.

Ранее сообщалось, что ЕС потратил на 22 млрд евро больше на энергоносители из-за иранского конфликта.