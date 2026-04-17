Москва17 апрВести.Европейский союз рискует оказаться на грани рецессии из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
В более тяжелом сценарии, описанном в докладе о перспективах развития мировой экономики... ЕС может оказаться на грани рецессии с уровнем инфляции, приближающимся к 5%сказано в заявлении представителя МВФ
По его словам, ни одна европейская страна не сможет остаться в стороне.
Ранее сообщалось, что ЕС потратил на 22 млрд евро больше на энергоносители из-за иранского конфликта.