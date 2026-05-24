В МВФ предупредили ЕС о возможном экономическом ущербе из-за роста госдолга

Москва24 мая Вести.Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о потенциальной угрозе роста государственного долга в странах Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщает издание Politico.

В документе, представленном министрам финансов стран — участниц общеевропейского объединения на неформальной встречи в Никосии, МВФ акцентировал внимание на необходимости выработки стратегического подхода к решению проблемы.

Аналитики фонда указали, что в ближайшие 15 лет страны ЕС рискуют столкнуться с ростом расходов в таких ключевых сферах, как оборона, энергетика и пенсионное обеспечение.

По прогнозам экспертов организации, к 2040 году усредненный уровень долга в европейских странах может достичь 130% ВВП, что почти вдвое превышает текущие показатели.

Без принятия неотложных мер государственный долг может выйти на неустойчивую траекторию приводит Politico выдержку из документа

Ранее стало известно, что продолжающаяся эскалация ситуации на Ближнем Востоке и резкий рост цен на энергоносители вынудили Организацию Объединенных Наций (ООН) ухудшить прогноз по росту мировой экономики в 2026 году.