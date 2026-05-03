Москва3 мая Вести.Большинство стран Евросоюза (ЕС) проводят неэффективную политику субсидирования энергетических ресурсов в условиях стремительного роста цен на топливо. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в интервью газете Financial Times.

Собеседник издания отметил, что у 2/3 субсидий и налоговых послаблений, которые были введены для смягчения последствий кризиса, нет конкретного адресата: помощь оказывается всем подряд, не ограничиваясь лишь наиболее уязвимыми группами населения. Это создает большую нагрузку на бюджеты.

Каммер напомнил, что похожая ситуация складывалась в 2022 году. Тогда правительства также пытались поддерживать население и предпринимателей в условиях растущих цен на газ.

[Правительства ЕС] не делают выводов из уроков 2022 года... Есть страны, у которых нет бюджетного пространства и которые фактически не могут позволить себе какие-либо меры, если они не компенсируются за счет других статей бюджета. У них крайне ограниченные возможности с точки зрения государственных финансов. И им нужно быть осторожными, чтобы рынки не отреагировали негативно подчеркнул глава фонда

Представитель МВФ добавил, что главная проблема предпринимаемых мер заключается в том, что их будет сложно отменить, если энергетический кризис затянется. Так, правительства ЕС рискуют оказаться в ловушке этих обязательств.