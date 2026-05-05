Москва5 маяВести.Зависимость от импорта углеводородов не позволяет странам Европейского союза наращивать объемы производства энергии из возобновляемых источников. Об этом генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова сообщила в интервью ИС "Вести".
Попытка развивать альтернативную энергетику приводит Европу к новой зависимости от приобретения редкоземельных металлов, отметила эксперт.
Существует ряд проблем, которые связаны с возможностями Евросоюза нарастить объемы производства энергии из возобновляемых источников… Они на текущий момент тратят значительные денежные средства на приобретение углеводородов у стран-импортеров. И по сути все развитие возобновляемых источников энергии целиком и полностью связано с государственным субсидированием, на которое на текущий момент у Евросоюза нет денежных средств. И обеспечение стабильности поставок энергии также требует производства мощных накопительных систем, а для того, чтобы их произвести, необходимы литий и редкоземельные металлыобъяснила Сафонова
Ранее экономист сообщил ИС "Вести", почему полный переход Евросоюза на использование альтернативных источников энергии невозможен.