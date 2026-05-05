Москва5 мая Вести.Зависимость от импорта углеводородов не позволяет странам Европейского союза наращивать объемы производства энергии из возобновляемых источников. Об этом генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова сообщила в интервью ИС "Вести".

Попытка развивать альтернативную энергетику приводит Европу к новой зависимости от приобретения редкоземельных металлов, отметила эксперт.

Существует ряд проблем, которые связаны с возможностями Евросоюза нарастить объемы производства энергии из возобновляемых источников… Они на текущий момент тратят значительные денежные средства на приобретение углеводородов у стран-импортеров. И по сути все развитие возобновляемых источников энергии целиком и полностью связано с государственным субсидированием, на которое на текущий момент у Евросоюза нет денежных средств. И обеспечение стабильности поставок энергии также требует производства мощных накопительных систем, а для того, чтобы их произвести, необходимы литий и редкоземельные металлы