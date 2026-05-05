Москва5 маяВести.Полный переход стран Европейского союза на альтернативные источники энергии невозможен. Такое мнение инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов высказал в интервью ИС "Вести".
Заявление Евросоюза об ускорении перехода на альтернативную энергетику является в большей степени риторикой, считает экономист.
Полного перехода на альтернативную энергетику [обеспечить] невозможно. Дело в том, что, во-первых, есть проблемы с надежностью альтернативной энергетики, во-вторых, есть дефицит транспортирующих мощностей… И поэтому переход к альтернативной энергетике может быть только постепенным и неполным. Поэтому пока это выглядит, скорее, как политическая декларация, чем как какой-то реальный плансказал Суверов
Ранее еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дэн Йоргенсен заявил, что Европе необходимо как можно скорее переходить на альтернативные источники энергии из-за повышения общемировых цен на нефть.