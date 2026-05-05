Экономист исключил полный переход стран ЕС на альтернативную энергетику Экономист Суверов: ЕС не сможет полностью перейти на альтернативную энергетику

Москва5 мая Вести.Полный переход стран Европейского союза на альтернативные источники энергии невозможен. Такое мнение инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов высказал в интервью ИС "Вести".

Заявление Евросоюза об ускорении перехода на альтернативную энергетику является в большей степени риторикой, считает экономист.

Полного перехода на альтернативную энергетику [обеспечить] невозможно. Дело в том, что, во-первых, есть проблемы с надежностью альтернативной энергетики, во-вторых, есть дефицит транспортирующих мощностей… И поэтому переход к альтернативной энергетике может быть только постепенным и неполным. Поэтому пока это выглядит, скорее, как политическая декларация, чем как какой-то реальный план сказал Суверов

Ранее еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дэн Йоргенсен заявил, что Европе необходимо как можно скорее переходить на альтернативные источники энергии из-за повышения общемировых цен на нефть.