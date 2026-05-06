ЕС не может полностью перейти на возобновляемую энергию, считает эксперт Эксперт Суверов: полный переход ЕС на возобновляемые источники энергии нереален

Москва6 мая Вести.Полный и быстрый переход Евросоюза на возобновляемые источники энергии едва ли является реальным. Такое мнение ИС "Вести" озвучил инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

Он добавил, что максимальный результат, которого может достичь ЕС, – 40 или 45% альтернативной энергии к 2030 году.

Заявление Евросоюза об ускорении перехода на альтернативную энергетику является в большей степени риторикой. Понятно, что полностью и быстро перейти на альтернативную энергетику, вероятно, не получится. В принципе, сейчас доля альтернативной энергетики в экономике Евросоюза уже составляет примерно 20-25%. Но при самом оптимистичном сценарии ее, возможно, удастся довести до 40-45% к 2030 году. Но полный переход на альтернативную энергетику невозможен рассказал Суверов

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Европе необходимо снять санкции против РФ и возобновить закупки энергии у Москвы, чтобы обеспечить стабильность на мировом рынке.