Эксперт Матвеев: не стоит преувеличивать негативную значимость санкций ЕС для РФ Политолог Матвеев: Россия хорошо себя чувствует и без Европы

Москва20 апр Вести.На вопрос о том, насколько вероятно принятие странами Евросоюза нового пакета антироссийских санкций, и как они повлияют на Россию, востоковед, историк, политолог, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Игорь Матвеев заявил ИС "Вести", что вероятность принятия санкций велика, однако не стоит преувеличивать их негативную значимость для России.

По его мнению, решение стран Евросоюза о введении нового пакета антироссийских санкций прежде всего негативно отразится на самих европейских странах.

Безусловно, велика вероятность того, что все-таки удастся старым европейцам продавить двадцатый пакет санкций. Для нас это момент неприятный, но преувеличивать его негативную для нашей страны значимость не стоит. В первую очередь, конечно, это бьет по самим европейцам сейчас. Той же Венгрии будут выкручивать руки, ссылаясь на предвыборные обещания нового премьера о том, что надо покупать политически "правильную" нефть через Хорватию. Но она дороже, намного дороже констатировал Матвеев

По его мнению, Россия демонстрирует устойчивость и не зависит от Европы как основного рынка сбыта своих энергоносителей.

Страна последовательно реализует стратегию диверсификации внешнеэкономических связей, охватывая при этом широкий спектр отраслей, а не только нефтегазовый сектор. Даже если этот пакет с высокой долей вероятности будет принят в конце мая, когда уже будет и Венгрия новым руководством представлена, преувеличивать негативную значимость санкций для нашей страны не стоит. Мы хорошо себя чувствуем и без Европы как основного рынка для наших энергоносителей. У нас идет активная диверсификация внешнеэкономических связей. Не только в области нефтегазового сектора. В целом наша принципиальная линия по расширению географии наших торговых связей с партнерами будет сохраняться и, я бы даже сказал, укрепляться в связи с событиями на Ближнем Востоке заявил Матвеев

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Пекине заявил, что Россия готова поддержать Китай и другие страны в случае нехватки ресурсов, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, на этом фоне европейские страны уже обратились в Еврокомиссию с предложением временно заморозить планы по сокращению поставок энергоресурсов из России.