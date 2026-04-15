Лавров отметил смену позиции ЕС по российским энергоресурсам на фоне кризиса Лавров: Европа может попасть на энергетический "осиновый кол" США

Москва15 апр Вести.Россия готова поддержать Китай и другие страны в случае нехватки ресурсов, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, на этом фоне европейские страны уже обратились в Еврокомиссию с предложением временно заморозить планы по сокращению поставок энергоресурсов из России.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине.

Глава МИД России ответил на вопрос, связанный с реализацией проекта газопровода "Сила Сибири – 2" и развитием энергетического сотрудничества с Китаем.

Он также отметил, что отказ Европейского союза от российских энергоресурсов может привести к новой зависимости от других поставщиков и поставить под угрозу энергетическую безопасность ЕС.

Они (руководство европейских стран — прим. ред.) понимают, что если Европа сейчас слезет с российской нефтегазовой иглы, то автоматически может попасть на "осиновый кол" энергетического вида другой великой державы, (которая – прим. ред.) активно его затачивает заявил министр

14 апреля Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Утром 15 апреля глава российского внешнеполитического ведомства и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Доме народных собраний.