Лавров: просто разрубить кризисный узел на Ближнем Востоке вряд ли получится

Лавров: просто разрубить кризисный узел на Ближнем Востоке вряд ли получится

Москва15 апр Вести.Разрешение сложной ситуации на Ближнем Востоке требует серьезных усилий, а попытки решить проблему радикальными методами вряд ли принесут успех.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине.

Ближний Восток и зона Персидского залива, где сейчас происходят наиболее интересующие всех события, — это очевидный кризисный узел, который очень непросто будет развязать. То, что сейчас пытаются его просто разрубить, я думаю, это едва ли приведет к результату заявил он

Кроме того, министр обратил внимание на то, что на фоне происходящего в Персидском заливе нельзя забывать о проблеме Палестины и Западного берега реки Иордан. Эти вопросы, по мнению главы внешнеполитического ведомства, не должны оставаться в тени или отодвигаться на второй план.

14 апреля Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Утром 15 апреля глава российского внешнеполитического ведомства и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Доме народных собраний.