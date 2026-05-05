Лавров и премьер-министр Катара обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Лавров обсудил с премьер-министром Катара обстановку в Ормузском проливе Лавров и премьер-министр Катара обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Москва5 мая Вести.Глава МИД Сергей Лавров и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани считают, что необходимо отказаться от попыток силового решения кризиса в Ормузском проливе, сообщает МИД.

5 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Сергея Лаврова с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани. Обсуждалась ситуация в Ормузском проливе и вокруг него отмечает МИД

Стороны согласились с тем, что необходимо отказаться от попыток силовых решений кризиса и объединить усилия всех заинтересованных сторон для достижения устойчивого долгосрочного урегулирования.

Нужна договоренность о мерах обеспечения законных интересов безопасности всех стран Персидского залива и свободы судоходства, подчеркивает МИД.